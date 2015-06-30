Vietnam Airlines übernimmt Airbus A350

Airbus A350-900 Vietnam Airlines (Foto: Airbus)

Vietnam Airlines konnte heute ihren ersten Airbus A350-900 übernehmen, die Maschine wurde der Airline feierlich in Toulouse übergeben.

Vietnam Airlines ist nach Qatar Airways die zweite Fluggesellschaft, die einen Airbus A350 übernehmen kann. Der A350-900 wird von AerCap eingemietet. Der erste A350 von Vietnam Airlines wird noch heute nach Hanoi überflogen und soll Morgen in der Hauptstadt Vietnams landen. Vietnam Airlines plant insgesamt vierzehn A350 XWB in Betrieb zu nehmen, zehn Maschinen wurden direkt bei Airbus bestellt und vier werden von AerCap eingemietet.

Vietnam Airlines will den Liniendienst mit der A350 XWB noch in dieser Woche aufnehmen, zuerst wird der A350 auf dem Inlandflug zwischen Hanoi und Ho Chi Minh eingesetzt, bevor er dann zwischen Hanoi und Paris auf die Langstrecke geschickt wird.

Das Flugzeug verfügt über 29 Sitzplätze in der Business Klasse, 45 Plätze in der Premium Economy und 231 in Economy Klasse.