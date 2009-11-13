Vietnam Air will Airbus A380 bestellen

Vietnam Airlines soll eine Absichtserklärung für den Kauf von vier Airbus A380 unterzeichnet haben.

Dies verkündeten Vertreter der Airline und des Flugzeugherstellers EADS gegenüber Medienschaffenden in Hanoi. EADS Vizepräsident Marwan Lahoud sagte, Vietnam Airlines sei die erste neue Kundin für den Airbus A380 seit 2006. Die bestellten Flugzeuge haben insgesamt einen Wert von schätzungsweise US$800 Millionen bis US$1,2 Milliarden. CEO der Vietnam Airlines Pham Ngoc Minh teilte mit, die Absichtserklärung markiere den Beginn der Verhandlungen. Ein Sprecher von Airbus konnte die Berichte nicht bestätigen. Vietnam Airlines hat austehende Bestellungen für die Boeing 787 und Airbus A350 Maschinen.



