Vietjet platziert Großauftrag bei Airbus

Vietjet Airbus A321 (Foto: Airbus)

Airbus hat einen weiteren Großauftrag bekanntgegeben, Vietjet hat bei dem europäischen Flugzeugbauer dreißig A321 Flugzeuge bestellt.

In den neuen Festauftrag wurden neun A321ceo (conventional engine option) und einundzwanzig A321neo (new engine option) eingehandelt. Die Verträge wurden während der Dubai Air Show unterzeichnet und haben nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von rund 3,6 Milliarden US Dollar. Die neuen Flugzeuge sollen zwischen 2016 und 2020 ausgeliefert werden.

Vietjet nahm Ende 2011 den Flugbetrieb auf und betreibt momentan sechsundzwanzig Airbus A320 und drei A321.