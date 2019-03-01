Vietjet kauft weitere Boeing 737 MAX

Vietjet Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Die vietnamesische Fluggesellschaft Vietjet hat bei Boeing weitere 100 Boeing 737 MAX bestellt, damit forciert die Airline ihren starken Wachstumskurs weiter.

Die Verträge wurden unter Boeing und Vietjet im Beisein des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem Präsidenten Vietnams Nguyen Phu Trong unterzeichnet. Mit diesem Auftrag erhöht Vietjet die Order auf insgesamt 200 Boeing 737 MAX. Die neue Bestellung hat laut Boeing einen Listenpreiswert von 12,7 Milliarden US Dollar. Der Auftrag unterteilt sich auf 20 Boeing 737 MAX 8 und 80 Boeing 737 MAX 10.