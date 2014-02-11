VietJetAir bestätigt Airbus Großauftrag

Die vietnamesische VjetJetAir hat bei dem europäischen Flugzeugbauer einen Grossauftrag über 63 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie finalisiert, in den Auftrag wurden auch 30 Optionen eingehandelt.

Dieser Auftrag wurde bereits im Oktober 2013 angekündigt und konnte nun an der Singapore Airshow durch Airbus ins Trockene gebracht werden. Die neue Festbestellung umfasst 42 A320neo, 14 A320ceo und 7 A321ceo.Zusätzlich hinterlegte die Fluggesellschaft aus Vietnam noch 30 Vorkaufsrechte auf Jets aus der A320 Familie. Darüber hinaus wird die Airline acht weitere Flugzeuge aus der A320 Familie über Leasingunternehmen anmieten. VietJetAir nahm im Jahr 2011 den Flugbetrieb auf und bietet als erste private Fluggesellschaft in Vietnam Inland- und Auslandsflüge an. Die Fluggesellschaft betreibt bereits eine Flotte von elf geleasten A320 Maschinen in einem Streckennetz mit 19 Flugrouten.