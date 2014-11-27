VietJetAir übernimmt bei Airbus ersten A320

Die vietnamesische VietJetAir hat am 26. November 2014 bei Airbus ihren ersten eigenen A320 übernommen, 62 weitere Maschinen aus der A320 Familie werden folgen.

VietJetAir hat im Oktober 2013 bei Airbus einen Grossauftrag über zweiundvierzig A320neo, vierzehn A320ceo und sieben A321ceo platziert, die erste Maschine konnte nun in Toulouse feierlich übernommen werden. VietJetAir nahm im Jahr 2011 den Flugbetrieb auf und bietet als erste private Fluggesellschaft in Vietnam Inland- und Auslandsflüge an. Die Fluggesellschaft betreibt bereits eine Flotte von elf geleasten A320 Maschinen in einem Streckennetz mit 19 Flugrouten.