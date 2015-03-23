VietJetAir übernimmt Jubiläums Airbus

9000th Airbus (Foto: Airbus)

Airbus hat die Übergabe des neuntausendsten Airbus Verkehrsflugzeuges bekannt gegeben, das Jubiläumsflugzeug konnte an die vietnamesische VietJet übergeben werden.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A321, der im Werk Hamburg endgefertigt wurde. Mit dieser Auslieferung konnte Airbus erneut einen großen Meilenstein in ihrer Firmengeschichte feiern, am 20. März 2015 konnte der europäische Flugzeugbauer das neuntausendste Flugzeug ausliefern.

Airbus legte während den letzten 45 Jahren eine beeindruckende Unternehmensgeschichte hin, 1974 konnte der europäische Flugzeugbauer das erste Verkehrsflugzeug ausliefern, der Airbus A300 ging damals an Air France. Es dauerte dann 19 Jahre, bis die 1000ste Maschine ausgeliefert werden konnte. 1993 ging der Jubiläums A340-300 ebenfalls an den französischen Flag Carrier.

In den letzten 20 Jahren wurden die Auslieferungsabstände zwischen den Jubiläumsmaschinen immer kürzer. Dafür sorgte die große Marktakzeptanz der Single Aisle Jets aus der A320 Familie und der beiden Großraumflugzeuge A330 und A340. 1999 konnte bereits der 2000ste Airbus übergeben werden, die 4000ste Maschine folgte dann im Jahre 2005.

Das Auslieferungstempo nahm weiter zu, der 6000ste Airbus war ein A380, der im Januar 2010 an Emirates ausgeliefert wurde. Der 7000ste Airbus wurde im Dezember 2011 an US Airways übergeben. Am 3. August 2013 lieferte der europäische Flugzeugbauer dann das 8000ste Flugzeug aus, der Airbus A320 ging damals an AirAsia.

Nach knapp zwei Jahren folgte nun am 20. März 2015 die neuntausendste Maschine. Airbus wird in diesem Jahr rund 640 Verkehrsflugzeuge fabrizieren.