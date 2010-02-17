Vierter Boeing Dreamlifter in Dienst gestellt

Am Dienstag, dem 16. Februar 2010, hat der vierte und letzte Boeing 747 Dreamlifter seinen Flugbetrieb bei Boeing aufgenommen.

Der Spezialtransporter mit der Registrierung N718BA ist eine umgebaute Boing 747-400 Linienmaschine aus Beständen einer asiatischen Fluggesellschaft. Der Vollfrachter wird hauptsächlich zum Transport der grossen Boeing 787 Dreamliner Substrukturen verwendet. Die Dreamliner Produktion ist weltweit auf viele Partner verteilt worden. Die zum Teil sehr grossen Komponenten müssen für die Endfertigung nun nach Seattle transportiert werden. Für diesen Zweck brauchte Boeing analog zum Airbus Beluga ein eigenes Spezialfrachtflugzeug. Die Frachter wurden aus Passagierflugzeugen bei Evergreen Aviation Technologies Corp. in Taipei, Taiwan, zu dem Dreamlifter umgebaut.