Vier Sterne für den BER

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wurde von der renommierten Rating-Agentur Skytrax als „4 Star Airport“ ausgezeichnet.

Die Bewertung basiert auf einem mehrtägigen Audit, bei dem Skytrax die Infrastruktur sowie die Service-, Gastronomie- und Shoppingangebote überprüft hat.

Die Auszeichnung als Vier-Sterne-Flughafen durch Skytrax bestätigt, dass wir in den vergangenen Jahren große Fortschritte in der Servicequalität, der technologischen Ausstattung und der Effizienz unserer Prozesse gemacht haben – immer mit dem Ziel, unseren Reisenden ein komfortables und zeitgemäßes Flughafenerlebnis zu bieten,

kommentiert Thomas Hoff Andersson, Geschäftsführer Operations der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

In den vergangenen Jahren hat die Flughafengesellschaft zahlreiche Abläufe optimiert und digitalisiert, wodurch die Aufenthaltsqualität für abfliegende und ankommende Reisende spürbar gesteigert werden konnte.

Self-Service: Immer mehr Airlines nutzen die durch die FBB bereitgestellte Infrastruktur und bieten Self-Check-in für ihre Reisenden an. Während 2023 rund 39 Prozent der Passagiere von teilnehmenden Airlines diesen Service nutzten, stieg der Anteil im letzten Jahr bereits auf 52 Prozent. Im Vergleich zum klassischen Check-in ist der Self-Service für Reisende deutlich schneller und bequemer.

Sicherheitskontrollen: Nach der Übernahme der Steuerung der Sicherheitskontrollen am 1. Januar 2024 hat die FBB die Warte- und Durchlaufzeiten für Passagiere deutlich reduzieren können. Dazu beigetragen haben unter anderem der Einsatz von acht modernen CT-Scannern im Terminal 2 als auch die Nutzung einer innovativen Simulationssoftware für die Besetzung von Kontrolllinien. Die durchschnittliche Wartezeit für Reisende konnte die FBB im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent senken. Jeder zweite Passagier wartete weniger als fünf Minuten und fast 80 Prozent der Reisenden passierten die Kontrollen innerhalb von 10 Minuten.

Digitale Angebote für Reisende: Seit August 2022 können Reisende mit BER Runway im Voraus Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Seit 1. Juli 2024 bietet die FBB mit BER Biometrics einen kontaktlosen Ablauf bei Check-in und Sicherheit an: Reisende, die BER Biometrics via App vorab buchen, können dann verschiedene Stationen kontaktlos per Gesichtserkennung nutzen.

KI auf dem Vorfeld: Die Flughafengesellschaft hat die Abfertigung von Flugzeugen durch das Zusammenwirken des KI-gesteuerten Tools „Digital Turnaround“ und dem neu aufgestellten Resilience-Team deutlich verbessert. Wurde den Reisenden im Jahr 2023 bei 87 Prozent aller Flüge die Gepäckstücke innerhalb von 30 Minuten bereitgestellt, so stieg dieser Anteil im vergangenen Jahr auf 92 Prozent.

Nachdem die CT-Scanner ihre Leistungsfähigkeit im Terminal 2 bereits unter Beweis gestellt haben, rüstet die FBB in diesem Jahr die beiden Pavillons im Terminal 1 mit jeweils acht Geräten aus. Die ersten acht CT-Scanner im Pavillon Süd gehen vor den Osterferien in Betrieb, die Inbetriebnahme der Scanner im Pavillon Nord ist für den Herbst 2025 geplant. Die FBB erwartet sich eine Steigerung der Durchsatzrate von mindestens 50 Prozent – und damit eine weitere Verringerung der Wartezeiten. Nach Inbetriebnahme der 16 Geräte im Terminal 1 wird der Großteil der Reisenden dann eine von 24 Sicherheitskontrollstellen mit CT-Scannern in den Terminals 1 und 2 nutzen, bei denen elektronische Geräte und Flüssigkeiten nicht mehr ausgepackt werden müssen. Auch im Bereich der Gastronomie baut der BER das Angebot mit der Bar ‚Adler & Bär‘ in der Check-in-Halle weiter aus.

Darüber hinaus konnte die FBB bei der Auditierung mit folgenden Services überzeugen:

Trinkwasserspender in den Gatebereichen und Gepäckausgaben

Ladeinfrastruktur für mobile Geräte in den Terminals

Einsatz des BERteams (Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen der FBB) zur Unterstützung von Reisenden in Spitzenzeiten. Darüber hinaus weitere Maßnahme zur Stressreduktion wie musikalische Begleitung, Aktivitäten für Kinder und Einsatz von Therapiehunden

Workstations im Terminal 1

BER Lounges Tegel und Tempelhof

Duschmöglichkeiten für Reisende im Terminal 1

Services für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Kontinuierliche Serviceschulungen

Die Optimierungen in Abläufen und Services zeigen sich auch in den Bewertungen der Reisenden: So stieg die durchschnittliche Bewertung des Flughafens BER bei Google im Vergleich der Gesamtjahre 2023 zu 2024 von 2,9 auf 3,4 Sterne.

Über Skytrax

Skytrax ist eine britische Unternehmensberatung, die sich als führende internationale Rating-Agentur für die Luftfahrtindustrie etabliert hat. Im Rahmen des „World Airport Audits“ analysiert und bewertet Skytrax die Qualität sämtlicher Produkt- und Dienstleistungsbereiche eines Flughafens anhand eines standardisierten Bewertungsmodells. Das Unternehmen ist zudem bekannt für die jährlich verliehenen World Airline Awards und World Airport Awards.