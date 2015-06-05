Vielfliegerprogramme von airberlin und Jet Airways kooperieren

airberlin Airbus A330 (Foto: airberlin)

airberlin und Jet Airways haben ihre Kooperation erweitert. Ab sofort können topbonus Teilnehmer auch auf dem Streckennetz des indischen Partners Jet Airways Prämienmeilen sammeln und einlösen.

Damit bietet airberlin ihren topbonus Teilnehmern nun auch Vielfliegervorteile auf Strecken nach, von und innerhalb Indiens. Die bestehende Codeshare Vereinbarung ermöglicht Jet Airways die von airberlin operierten Strecken Berlin und Düsseldorf von/nach Abu Dhabi unter 9W Flugnummer anzubieten. Jet Airways bindet gegenwärtig bereits zehn indische Städte mit elf täglichen Frequenzen von/nach Abu Dhabi an.

topbonus Teilnehmer haben neben dem Sammeln und Einlösen von Prämienmeilen eine Reihe weiterer Vorteile durch die neue Kooperation mit JetPrivilege. Die topbonus Statusteilnehmer genießen exklusive Vorteile, wie beispielsweise zusätzliches Freigepäck, Priority-Check-In, Lounge Zugang und Pre-Boarding. Zum Start der Kooperation mit JetPrivilege erhalten topbonus Teilnehmer doppelte Prämienmeilen auf Jet Airways-Flügen bis 15. August 2015.

Über Jet Airways

Jet Airways betreibt derzeit eine Flotte von 116 Flugzeugen, darunter Boeing 777-300ERs/Airbus A330-200/300, Next Generation Boeing 737s und ATR 72-500/600s und gehört mit einem Durchschnittsalter von rund sechs Jahren zu den jüngsten Flugzeugflotten der Welt. Flüge zu 73 Destinationen überspannen die Länge und Breite von Indien und darüber hinaus, darunter Abu Dhabi, Bahrain, Bangkok, Brüssel, Colombo, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jeddah, Kathmandu, Kuwait, London (Heathrow), Muscat, New York (Newark), Paris, Riyadh, Sharjah, Singapur und Toronto. Jet Airways ist Etihad Airways Partner.

Über airberlin

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 138 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste.

Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz.

Über topbonus

topbonus, das Vielfliegerprogramm von airberlin, ist mit mehr als 3,8 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 21 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. airberlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet.

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