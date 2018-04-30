Viele Sommerziele ab Paderborn-Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Am 01. Mai tritt am Flughafen Paderborn-Lippstadt der Sommerflugplan in Kraft, der Flughafen bietet damit ein interessantes Flugangebot an.

Bis 31. Oktober finden dann bis zu 101 wöchentliche Flüge zu zwölf touristischen Zielen sowie den Drehkreuzen München und Frankfurt statt. Im Vorjahr waren es noch bis zu 96 Flüge zu zehn Urlaubsorten.

Mit 22 Starts in der Woche stellt Palma de Mallorca die am häufigsten angeflogene Destination dar. Eurowings, Laudamotion und Small Planet Airlines bringen Reisende vom PAD zur beliebten Baleareninsel. Als weitere spanische Ziele kommen die drei größten Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und neu Teneriffa hinzu, die zusammen fünf Mal wöchentlich von Small Planet Airlines und Olympus Airways (Teneriffa) angeflogen werden.

Rundum Sommer – Auch München oder Frankfurt

Die Türkei ist erstmals mit zwei Zielen ab PAD vertreten. Neben Antalya, das mit 17 Verbindungen in der Woche mit den Airlines Sun Express, Corendon, Pegasus und Freebird erreichbar ist, steht ab August Bodrum an der südwestlichen Ägäisküste mit einem wöchentlichen Flug von Tailwind Airlines neu im Programm.

Nach Griechenland werden insgesamt elf Flüge mit Small Planet Airlines und Corendon Airlines Europe zu den drei Inseln Kreta, Rhodos und Kos angeboten. Hinzukommen zwei Starts nach Burgas und einer nach Varna an die bulgarische Schwarzmeerküste mit Small Planet Airlines und Bulgarian Air Charter sowie zwei wöchentliche Verbindungen nach Hurghada am Roten Meer mit Small Planet Airlines und Fly Egypt. Viele weitere Ziele in Europa sowie weltweit sind mit nur einem Zwischenstopp über die Drehkreuze der Lufthansa, München und Frankfurt, erreichbar. Insgesamt stehen hierfür jede Woche 40 Flüge zur Verfügung.

Flughafen Paderborn Lippstadt