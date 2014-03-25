Viele Sommer-Destinationen bei SunExpress

Der neue Sommerflugplan von SunExpress startet am 30. März 2014 und bietet ein abwechslungsreiches Flugprogramm von wöchentlich mehr als 600 Verbindungen zwischen Europa und der Türkei sowie ans Rote Meer, zu den Kanaren, nach Griechenland oder Tunesien,

Den Ausbau des Streckennetzes verdankt die Airline vor allem der erfolgreichen Zusammenarbeit mit renommierten Reiseveranstaltern. So verkehrt SunExpress für Veranstalter erstmals ab sechs deutschen Städten zu den griechischen Inseln Kreta und Rhodos. Im Heimatmarkt Türkei stockt die Airline das Flugangebot zu den Drehkreuzen Antalya und Izmir weiter auf und stärkt damit die Position an den beiden Standorten.