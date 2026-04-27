Viele Rega-Einsätze übers Wochenende

Airbus Helicopters H145 Rega (Foto: Rega)

Das sonnige Wetter und die frühlingshaften Temperaturen lockten am vergangenen Wochenende viele Menschen nach draussen, entsprechend häufig waren die Rega-Helikopter im Einsatz.

Insgesamt koordinierte die nationale Luftrettungszentrale der Rega am Samstag und Sonntag schweizweit rund 100 Einsätze zugunsten von Menschen in Not.

Gerade im Frühling zeigt sich das breite Einsatzspektrum der Rega. Im Flachland ist es bereits warm, in den Bergen liegt hingegen teilweise noch Schnee. Entsprechend standen die Rega-Crews unter anderem nach Wintersport-, Sport-, Berg-, Flug- oder Verkehrsunfällen im Einsatz. Sie evakuierten blockierte Wanderer und flogen Patientinnen und Patienten nach akuten Erkrankungen in geeignete Spitäler. Auch für Verlegungsflüge von Regional- in Zentrumsspitäler wurde die Rega aufgeboten.

Allgemein widerspiegeln die Einsatzzahlen der Helikoptercrews die Wetterbedingungen, das Freizeitverhalten und die Reisetätigkeit der Bevölkerung sowie ausländischer Touristen in der Schweiz.

Gleitschirmunfall in Grindelwald

Während eines Gleitschirmwettbewerbs in Grindelwald kollidierten am Samstagnachmittag zwei Gleitschirmpilotinnen in der Luft. Beide konnten den Notschirm aktivieren und trafen auf einem Schneefeld auf. Die Rega-Crews der beiden Einsatzbasen Sion und Erstfeld konnten die beiden verletzen Patientinnen vor Ort erstversorgen und anschliessend mit dem Rettungshelikopter ins nächste geeignete Spital fliegen.