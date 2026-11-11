Viele Passagiere nutzten SunExpress

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

SunExpress Airlines, das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, hat zwischen Januar und September insgesamt rund 12,5 Millionen Gäste1 befördert.

Das Passagieraufkommen lag damit auf Vorjahresniveau. Den Sitzladefaktor konnte die Ferienfluggesellschaft im gleichen Zeitraum auf 86 Prozent steigern (Vorjahreszeitraum: 84 Prozent), nachdem die Airline aufgrund der stark gestiegenen Kerosinpreise in diesem Jahr ihre Kapazitäten an die Marktlage angepasst hatte. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet SunExpress Airlines mit rund 16 Millionen Gästen und damit mit einem ähnlich hohen Passagieraufkommen wie 2025.

Die Entwicklung in diesem Jahr zeigt, dass die Nachfrage nach Reisen in die Türkei trotz eines herausfordernden Marktumfelds weiterhin stabil ist. Mit einer hohen Auslastung, einem starken Sommergeschäft in unseren Kernmärkten und einer stabilen Vorausbuchungslage für 2027 sehen wir uns auf Kurs. Gleichzeitig investieren wir für unsere Gäste umfassend in den Ausbau unseres Streckennetzes, die Modernisierung unserer Flotte und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts. Damit treiben wir unser Ziel eines nachhaltig profitablen Wachstums konsequent voran und stärken unsere Position als führende Ferienfluggesellschaft zwischen der DACH-Region und der Türkei“, sagt Marcus Schnabel, CEO von SunExpress.

Zwischen der Türkei und Deutschland, Österreich und der Schweiz, zusammen der größte Quellmarkt der Airline, reisten diesen Sommer (April bis September) 6,5 Millionen Gäste mit SunExpress Airlines. Das sind drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (Sommer 2025: 6,3 Millionen).

Ausblick Winter 2026/2027, Sommer 2027 mit neuen Verbindungen

Für die kommende Wintersaison stellt SunExpress Airlines im gesamten Streckennetz rund 4,5 Millionen Sitzplätze bereit. Als zuverlässige Verbindung zwischen Europa und der Türkei bringt die Airline in diesem Zeitraum rund 80 Prozent aller Türkei-Reisenden aus Deutschland an die Türkische Riviera und nach Anatolien. Neben Reisenden, die Familie und Freunde besuchen, locken die milden Wintermonate in der Türkei auch viele Golfreisende, Wanderer, Radfahrer, Kultur- und Kulinarik-Freunde.

Für den Sommer 2027 behält die Fluggesellschaft das umfangreiche Streckennetz dieses Sommers bei und ergänzt es um neun neue Verbindungen. Vier davon sind ab Deutschland und eine ab Österreich: Reisende fliegen ab kommendem Sommer mit SunExpress Airlines direkt von Weeze nach Antalya, von Hannover und Wien nach Dalaman sowie von Köln/Bonn nach Bodrum. Die Verbindung von Leipzig/Halle nach Dalaman aus dem aktuellen Oktober-Programm führt SunExpress Airlines im Sommer 2027 fort.

Konsequente Modernisierung der Flotte

SunExpress Airlines betreibt aktuell eine Flotte von 86 Flugzeugen und treibt deren Modernisierung konsequent voran. Allein im Jahr 2027 erwartet die Airline die Auslieferung von elf neuen Flugzeugen. Insgesamt umfasst die laufende Bestellung bei Boeing noch 64 Flugzeuge. Ob diese für das Wachstum der Flotte oder für deren beschleunigte Modernisierung eingesetzt werden, entscheidet SunExpress Airlines je nach Marktlage und kann so flexibel auf Veränderungen reagieren.