Viele Passagiere benutzten Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2017 flogen 29,4 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, was einer Zunahme von 6.3% entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg gegenüber 2016 um 0,5%. Bei höheren Sitzplatzkapazitäten durch grössere Flugzeuge waren die Maschinen zudem besser ausgelastet als im Vorjahr (Veränderung +1.9%). Insgesamt sind im Jahr 2017 29.396.094 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 6,3%.

Die Zahl der Lokalpassagiere im Jahr 2017 stieg um 5,3% auf 21 Mio. Der Anteil der Umsteigepassagiere am Passagiervolumen erhöhte sich von 27,6% im Jahr 2016 auf 28,3% im Jahr 2017. Die Zahl der Umsteigepassagiere am Flughafen Zürich stieg um 8,8% auf 8,3 Mio.

Die durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug erhöhte sich von 117,2 auf 124,3. Das Sitzangebot von und nach Zürich stieg um 4,3%, gleichzeitig waren die Flugzeuge im Jahr 2017 mit 77,2% um 1,4 Prozentpunkte besser ausgelastet.

Insgesamt gab es im Jahr 2017 270.453 Flugbewegungen, was einem Plus von 0,5% gegenüber 2016 entspricht. Der Verkehrsanteil von Swiss International Air Lines betrug 53,5%, gefolgt von Edelweiss Air (4,5%), Air Berlin (4,0%) und Eurowings (3,1%).

Das Frachtvolumen stieg im letzten Jahr um 13,1% gegenüber 2016. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 490.452 Tonnen Fracht transportiert.

Verkehrsstatistik vom Dezember 2017

Im Dezember 2017 sind 2.172.291 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 3.3% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Dezember 2017 um 4.0% auf 1.524.279. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 29,6% (-0,5 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 1,6% auf 641.544.

Die Anzahl Flugbewegungen sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6% auf 20.099 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Passagierzahl pro Flug lag mit 122,0 Fluggästen 5,4% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 0,7 Prozentpunkte auf 75,0% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Dezember 43.493 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Wachstum von 7,7% gegenüber dem Vorjahresmonat.

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