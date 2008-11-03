Viele Interessenten für Olympic
03.11.2008 PSEN
Griechenlands Regierung meldet mehr als zehn Anwerber für die angeschlagene Olympic Airlines.
Griechenlands Regierung meldet mehr als zehn Bewerber um die angeschlagene Olympic Airlines.
Der griechische Transportminister sagte, mehr als zehn Firmen hätten sich am Kauf der Fluggesellschaft interessiert gezeigt, genaue Namen wollte er jedoch noch nicht nennen. Sechs der Bewerber seien an allen drei Teilen, Flugbetrieb, Unterhalt und Bodenabfertigung interessiert. Der Termin für die Einreichung eines Antrags ist am Freitag abgelaufen und nur Qatar Airways hatte öffentlich bekannt gemacht, ein Gebot abzugeben.