Video Kamera hat Tatarstan Crash gefilmt

Eine Überwachungskamera auf dem Flughafen von Kasan hat den Absturz der Boeing 737-500 von Tatarstan Airlines aufgenommen.

Die Filmsequenz zeigt, wie die Boeing 737 mit sehr hoher Geschwindigkeit fast Senkrecht in den Boden stürzt. Falls diese Aufnahmen echt sind, scheint für uns ziemlich klar zu sein, dass die Piloten nach dem Durchstart das Linienflugzeug stark überzogen haben, die Maschine senkte daraufhin die Nase und stürzte mit einer extrem hohen Sinkrate fast Senkrecht in den Boden. Diese These würde auch die starke Zertrümmerung der Boeing 737-500 erklären.