Video: Stürmischer Wind in Madeira

Herbst ist die Zeit der stärksten Winde, in regelmäßigen Abständen gibt es Tage mit heftigen Windböen und damit auftretenden Windscherungen, die das Landemanöver erheblich erschweren können.

In Madeira hat Samuel Passos an einem stürmischen Oktobertag viele schöne Durchstartmanöver und Landung bei böigem Wind gefilmt, schauen Sie dazu den Youtube Film. Falls es Sie interessiert, wie man Landemanöver bei starkem Seitenwind meistert, können Sie noch die unten stehende Reportage lesen.

Madeira: Wind mit Böenspitzen von 37 Knoten (68,5 km/h)