Video: Jumbo schreddert Gepäckwagen

China Airlines Jumbo schreddert Container (Foto: AP Authority)

In Chicago O'Hare hatte am Freitagmorgen, den 28. Januar 2022, ein Jumbo von China Airlines Pech, beim Rollen auf den Standplatz kollidiert er mit Gepäckwagen und beschädigt das Nummer 2 Triebwerk schwer.

Die Rollwege waren Schnee bedeckt und rutschig, die Boeing 747-400F von China Airlines war für dies Rollbahnverhältnisse zu schnell unterwegs, kriegte die Kurve nicht richtig und kollidierte mit Gepäckwagen. Bei diesem schweren Zwischenfall erlitt das Nummer 2 Triebwerk grosse Schäden beim Lufteinlass und bei dem Fan. Bei dem Triebwerk Nummer 1 kam es ebenfalls zu Schäden bei dem Lufteinlass.

China Airlines Boeing 747-400F Kollision mit Gepäckwagen (Foto: AP Authority)

China Airlines gab an, dass der Frachter China Airlines 747-400F, Flug CI5240 (Taipei-Anchorage-Chicago), am 28. Januar um 5:10 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Chicago gelandet sei. Der Boden war aufgrund von starkem Schneefall rutschig und das Flugzeug kollidierte mit Bodenausrüstung, die Schäden verursacht.

China Airlines Boeing 747-400F Kollision mit Gepäckwagen (Foto: AP Authority)

China Airlines teilte mit, dass die genaue Ursache des Vorfalls noch nicht bekannt sei und bei der Untersuchung der zuständigen US-Behörden uneingeschränkt kooperieren werde.

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