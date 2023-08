Verzögerungen bei Bremssystem gefährden Boeings Dreamliner Zeitplan

Der Fehlerspielraum im gestern von Boeing angekündigten 787 Dreamliner Zeitplan mit dem geplanten Erstflug im vierten Quartal schrumpft wegen Problemen mit dem Bremssystems und anderen Bestandteilen.

Das Brems- und Kontrollsystem der Dreamliner wird von Hydro-Aire, eine Einheit der Crane Aerospace and Electronics, an GE Tochter Smith Aerospace geliefert, die das Fahrgestell der 787 produziert. Das Problem liege nur bei der Zulassung der Software, die Bremsen funktionieren. VP Pat Shanahan schiebt die Schuld GE zu. GE Aviation und Crane Aerospace haben festgestellt, dass das Bremskontrollsystem in der Frist bis zum geplanten Erstflug wahrscheinlich nicht alle Hürden schaffen wird. Sie machen aber gute Fortschritte. Die Probleme mit dem Bremssystem sowie verschiedene kleinere Zwischenfälle lassen den Spielraum des Zeitplans schrumpfen. Shanahan will nun gegenüber den Lieferanten härtere Bandagen aufziehen, bleibt aber zuversichtlich, dass Boeing keine weitere Verzögerung des Zeitplans in Kauf nehmen muss.