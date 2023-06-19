Vermessungsflüge am Flughafen Frankfurt
Vom 19. bis voraussichtlich 23. Juni 2023 werden rund um den Flughafen Frankfurt umfangreiche Messflüge durchgeführt.
Bei den Vermessungsflügen fliegt ein speziell ausgerüstetes Flugzeug eine Reihe von An- und Abflugverfahren ab. Die Flugvermessungen beginnen an den genannten Tagen um 23:00 Uhr und sind um zirka 03:00 Uhr des darauffolgenden Tages beendet. Sollte es dabei zu technischen oder witterungsbedingten Verzögerungen kommen, müssen die Vermessungsflüge an einem späteren Ersatztermin fortgeführt werden.
Zum Einsatz kommt ein Turbo-Prop-Flugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350. Die Maschine wird grundsätzlich und soweit es die vorgegebenen Flugprofile erlauben, Überflüge von Ortschaften vermeiden.
Getestet wird die sichere Befliegbarkeit der An- und Abflugstrecken.