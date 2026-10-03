Vermessungsflüge am Flughafen Berlin

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Auf der Nordbahn des Flughafen Berlin Brandenburg (BER) sind für die Nacht vom 09. zum 10. Oktober Vermessungsflüge der Deutschen Flugsicherung (DFS) angekündigt.

Zum Einsatz kommt dabei eine recht leise, zweimotorige Propellermaschine vom Typ Beechcraft Super King Air 350. Bei den Vermessungsflügen wird in östliche Richtung gestartet und gelandet, wobei bestimmte Regionen häufig hintereinander und in niedriger Höhe überflogen werden. Dabei werden Überflüge von Ortschaften vermieden, soweit es die vorgegebenen Flugprofile erlauben.

Bei den Vermessungsflügen wird das Instrumentenlandesystem (ILS) der Start- und Landebahn auf seine Genauigkeit sowie die fehlerfreie Funktion hin überprüft. Das ILS unterstützt den Piloten im täglichen Flugbetrieb bei der Navigation während des Anfluges. Im Wesentlichen geschieht dies durch Signalgeber am Boden, die während der Landung Informationen über den Anflugkurs und Gleitwinkel an das Cockpit des Flugzeuges senden.

Das speziell dafür ausgerüstete Messflugzeug überprüft die Präzision der Signale, die für sichere Landungen erforderlich sind. Die Vermessungsflüge finden, wie üblich, nachts statt, da der Flugverkehr dies tagsüber nicht zulässt und das ILS während der Flugvermessung betrieblich nicht genutzt werden kann. Die Flüge sind daher generell von den Nachtflugbeschränkungen ausgenommen. Die Vermessung des ILS wird von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO in regelmäßigen Abständen vorgeschrieben.

FBB