Vermessungsflüge über Frankfurt Anfang November

Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

In der Zeit vom 03. bis zum 06. November 2016 finden am Flughafen Frankfurt wieder Vermessungsflüge statt.

Vermessen wird das Instrumentenlandesystem der Centerbahn (Westwetterlage) sowie das Instrumentenlandessystem der Südbahn (Ostwetterlage). Als Vermessungsflugzeug kommt eine zweimotorige Propellermaschine vom Typ Beechcraft King Air 350 zum Einsatz. In dieser Zeit ist auch in der Nacht mit Lärmbelästigungen zu rechnen. Falls die Vermessungen zum geplanten Termin, zum Beispiel wegen schlechten Wetters, nicht durchgeführt werden können, werden sie auf den Zeitraum vom 10. bis 13. November 2016 verlegt.

Trotz des Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt dürfen technische Überprüfungsflüge, wie zum Beispiel Vermessungsflüge, auch während der Nacht stattfinden. Die Vermessung technischer Einrichtungen ist für die Sicherheit im Luftverkehr unverzichtbar. Daher bittet die Flugsicherung die Bevölkerung um Verständnis. Am Tage würden diese Flüge zu einer großen Beeinträchtigung des regulären Flugverkehrs führen.

DFS