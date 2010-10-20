Verletzte wegen Turbulenzen bei Vietnam Airlines

Auf dem Flug Hanoi Paris Charles de Gaulle geriet eine Boeing 777-200 von Vietnam Airlines in schwere Turbulenzen, dabei zogen sich mehr als 20 Passagiere Verletzungen zu.

Beispiel 1:

Kartenausschnitt zwischen Nordamerika und Europa auf Flugfläche 320 (32.000 Fuss) das Turbulenzband ist mit einer gestrichelten Linie bereits eingezeichnet. Hier trifft eine starke Windänderung von 80 Knoten auf zudem wechselt die Windrichtung um mehr als 90 Grad und die Temperatur verändert sich um 6 Grad. Hier ist mit mittleren bis starken Turbulenzen zu rechnen.

Nach der Landung in Paris Charles de Gaulle mussten neun Passagiere und drei Besatzungsmitglieder ins Spital gebracht werden, um die Verletzungen zu behandeln. Nach Aussagen eines Unternehmenssprechers waren die Passagiere und Besatzungsmitglieder, die sich Verletzungen zuzogen, nicht angeschnallt gewesen. Die Boeing 777-200 wurde über Russland von schweren Turbulenzen überrascht. Nach Angaben eines Sprechers der Vietnam Airlines entschied sich die Cockpitbesatzung zum Weiterflug nach Paris, da der Verletzungsgrad der Passagiere keine Ausweichlandung erforderte. Wie kann es auf einem solchen Flug, bei schönstem Wetter zu solchen Turbulenzen kommen? In der Region über dem Pazifik treffen zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Aus dem Norden fliesst kalte maritime Polarluft ein und trifft nördlich von Hawaii auf maritime Tropikluft aus südwestlicher Richtung. An solchen Luftmassengrenzen können bei speziellen Umständen heftige Turbulenzzonen entstehen, die in seltenen Fällen zu solchen Zwischenfällen führen können. Die Vorhersage von solchen Turbulenzen ist nicht einfach, die Flugsicherung und die Wetterdienste sind meistens auf PIREPs angewiesen, das heisst die Piloten erstatten an die Flugsicherung eine Meldung, falls sie solche Turbulenzbänder durchflogen haben. Die Flugsicherung wiederum leitet die Meldung an den Wetterdienst weiter und der kann dann eine Meldung herausgeben. Deutliche Zeichen für starke Turbulenzen, die bei strahlend blauem Himmel zu erwarten sind, diese Turbulenzen werden in der Fachsprache als Clear Air Turbulences bezeichnet, sind starke Richtungsänderungen des Windes auf den Windkarten, grosse Temperaturänderungen über eine kurze Distanz oder starke Windänderungen.

Beispiel 2: Über dem Nordatlantik trifft Polarluft auf Tropenluft Karte auf Flugfläche 380 (38.000 Fuss), hier ändert sich die Temperatur der Luftmassen um mehr als 10 Grad, in diesem Fall ist mit stärksten Turbulenzen zu rechnen.

Text: Captain Robert Kühni