Verlängerte Weihnachten bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal startet Multi-Destinations-Kampagne mit attraktiven Preisen zu allen Zielen.

TAP Air Portugal feiert das Jahresende mit einer Mega-Kampagne für alle seine Flugziele und bietet attraktive Preise für Reisende, die mit spannenden Urlaubplänen ins Jahr 2026 starten möchten. Neben Portugal inklusive der Inseln Madeira und Azoren bedient die portugiesische Airline faszinierende Destinationen in Brasilien, Nordamerika und Afrika.

Die aktuelle Kampagne läuft vom 30. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026 für Reisen zwischen dem 13. Januar und dem 31. Mai 2026. Nachstehende Ab-Preise gelten für Hin- und Rückflüge mit TAP Air Portugal inklusive Steuern und Gebühren.