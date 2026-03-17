Ver.di hat Beschäftigte der FBB zu einem Warnstreik aufgerufen

Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: FBB)

Am Mittwoch, den 18. März 2026, sind wegen eines Streiks keine regulären Passagierflüge am Flughafen Berlin Brandenburg möglich.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) zu einem Warnstreik aufgerufen.

Darüber hat die Flughafengesellschaft ihre Partner wie die Fluggesellschaften, Bodenverkehrsdienstleister, Sicherheitsunternehmen und ansässige Gewerbebetriebe informiert.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Reiseveranstalter zu Umbuchungen und alternativen Reisemöglichkeiten.

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