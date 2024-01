Vegane Gerichte bei Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates verzeichnet Anstieg veganer Mahlzeiten um 40 Prozent, die Airline hat über 300 vegane Optionen im Angebot und bietet weitere neue vegane Gerichte ab 2024 an.

Der Veganuary, die einmonatige Initiative zur Förderung veganer Ernährung im Januar, erfreut sich weltweit seit zehn Jahren kontinuierlich wachsender Beliebtheit. Emirates verzeichnete 2023 einen Nachfrageanstieg nach pflanzlichen Gerichten bei seinen Fluggästen um 40 Prozent. Die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt serviert seit den 1990er Jahren vegane Mahlzeiten und hat insgesamt über 300 vegane Gerichte im wechselnden Angebot. In den kommenden Monaten wird Emirates eine Reihe neuer veganer Gerichte auf seinen Flügen sowie in seinen Flughafenlounges einführen.

Im Jahr 2023 servierte Emirates über 450.000 pflanzliche Mahlzeiten an Bord, ein deutlicher Anstieg gegenüber 280.000 veganen Essen im Vorjahr. Die Nachfrage nach veganen Gerichten ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr, entsprechend dem Passagieraufkommen, um 40 Prozent gestiegen. In einigen Regionen hat der Konsum das Passagierwachstum übertroffen, darunter Afrika mit einem zusätzlichen Anstieg von vier Prozent, Südostasien mit einem Anstieg von fünf Prozent sowie im Nahen und Mittleren Osten mit einem deutlichen Anstieg von 34 Prozent. Insbesondere auf den Flügen nach China, Japan und auf die Philippinen gab es eine eine signifikant höhere Nachfrage nach veganen Gerichten. Der grösste Anstieg des veganen Verzehrs an Bord erfolgte in der Economy Class.

Emirates Airlines veganes Menü (Foto: Emirates)

Vegane Küche bei Emirates in jeder Klasse

In der Economy Class können Passagiere aus Gerichten wie Kichererbsen-Crepe gefüllt mit Karotten, Paprika, Pilzen und Tomaten-Concasse, einer Kürbis-Frittata, Tofu-Tikka-Masala oder einem herzhaften Kichererbsen-Kohl-Eintopf mit Petersilien-Pilaw-Reis und Babyspinat auswählen. Zu den veganen Desserts gehören Kokosnussmousse mit Mangokompott, saftiger Bananenkuchen mit Schokoladenstreuseln oder Schokoladenpudding mit Kakaoboden. In der Premium Economy Class können Menüs wie Jackfruit-Curry mit Basmatireis oder ein reichhaltiger Kürbis-Esskastanien-Eintopf bestellt werden, gefolgt von einem Schokoladen-Tofu-Käsekuchen oder einem süssen Himbeer-Parfait mit Orangenkompott. In der Business Class wird eine Reihe kreativer Gerichte angeboten, darunter gerösteter Blumenkohl mit Urkorn, Liebstöckel-Pesto mit karamellisierter Birne oder Ragout aus asiatischem Tofu und Shitakepilzen mit Glasnudeln. Wer noch Platz für ein Dessert hat, auf den wartet ein tropischer Kokosnuss-Ananas-Kuchen oder ein Schokoladen-Käsekuchen, der mit dunkler Schokolade und Erdbeerkompott verfeinert ist.

First-Class-Passagiere werden mit gehobener veganer Küche verwöhnt, darunter cremiger Polentakuchen mit Thymian-Pilz-Ragout und sautiertem Spinat, der mit einem reichhaltigen Wurzelgemüse-Jus gereicht wird. Zu den aromatischen Gerichten gehören Auberginen-Curry mit gebratenem Reis und Kurkuma-Kartoffeln, mit einem Schuss Kokosnuss und Minz-Chutney. Die Desserts zeichnen sich durch raffinierte Kontraste aus, wie bei der fein-herben Rhabarber- und Erdbeer-Charlotte, Chantilly-Creme mit Himbeer-Gebäck oder ein warmes Schokoladenküchlein mit gesalzener Karamellsauce und geschlagener Cashew-Creme.

Im Laufe des Jahres wird Emirates eine Auswahl neuer veganer Hauptgerichte, neue vegane Snacks, wie Obstmuffins und vegane Pizza, sowie eine Reihe köstlicher Desserts wie Schokoladen-Pekannuss-Torte, Pistazien-Himbeer- und Himbeer-Tonka-Torte in sein Menü aufnehmen.

Vegane Optionen können an Bord vorbestellt und direkt in der First Class sowie in den Emirates Lounges bestellt werden. Fluggäste können auf allen Emirates-Flügen und in allen Reiseklassen bis zu 24 Stunden vor Abflug vegane Mahlzeiten ordern.

Emirates Airlines veganes Menü (Foto: Emirates)

Die besten veganen Zutaten aus aller Welt

Emirates setzt weiterhin auf eine gehobene Küche in der Luft, mit qualitativ hochwertigen Produkten, die aus allen Teilen der Welt bezogen werden. Zu den verwendeten Produkten gehören unter anderem pflanzliche Proteine von Beyond Meat aus Kalifornien, Sojaproteine von Arlene aus Singapur und den VAE, gepresster Tofu von Qian Ye aus Japan, vegane Bio-Bitterschokolade von Linnolat aus Frankreich, vegane Margarine von MeisterMarken aus Deutschland, vegane Currypaste von Pantai aus Thailand und Koita-Mandelmilch aus Italien. Emirates verwendet auch frischen, lokal angebauten Grünkohl und Salat von Bustanica in Dubai, der weltweit grössten vertikalen Hydrokultur-Farm und ein Joint-Venture von Emirates Flight Catering. Die Bustanica-Produkte werden ohne Pestizide, Herbizide oder andere Chemikalien angebaut, und Passagiere der First und Business Class können in einigen Gerichten frisches Blattgemüse geniessen, darunter Blattsalate, Rucola, gemischte Salate und Spinat.

Geschichte der veganen Küche und Emirates

Emirates serviert seit den 1990er Jahren vegane Mahlzeiten. Ursprünglich hatte sich der Bedarf an veganen Speisen auf bestimmte Strecken wie nach Addis Abeba, wo die Anhänger des äthiopisch-orthodoxen Glaubens zu bestimmten Zeiten des Jahres nur vegane Mahlzeiten verzehren, oder auf Regionen beschränkt, in denen mehrere Religionen eine pflanzliche Ernährung verfolgen. In den letzten Jahren haben vegane Gerichte verstärkt auf Strecken nach Europa, in die USA, nach Australien und Grossbritannien an Beliebtheit gewonnen.