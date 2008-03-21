VLM seit zehn Jahren Profitabel

Die belgische Regionalfluggesellschaft VLM Airlines meldet gute Ertragszahlen für das letzte Geschäftsjahr. Bei einem Umsatz von 112,6 Millionen Euro resultierte ein Vorsteuergewinn von 5,7 Millionen Euro.

VLM konnte im letzten Geschäftjahr neun Prozent mehr Passagiere transportieren als im Vorjahr, 745.781 Passagiere flogen mit der Fluggesellschaft aus Belgien. Um 62 Prozent auf 48.000 Passagiere hat das Charter und Bedarfsfluggeschäft.

Bei einem Umsatz von 112,6 Millionen Euro resultierte im Geschäftsjahr 2007 ein Vorsteuergewinn von 5,7 Millionen Euro. Nach Abschreibungen und Steuern bleiben der Fluggesellschaft noch 3,65 Millionen Euro.