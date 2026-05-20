VINI startet neue Flugverbindung zwischen Bern und München

VINI startet neue Flugverbindung zwischen Bern und München (Foto: VINI)

Ab dem 1. Juni 2026 verbindet VINI die Städte Bern und München dreimal wöchentlich direkt.

Reisende aus der Region Bern sparen gegenüber heutigen Verbindungen mit dem Auto oder dem Zug mehrere Stunden pro Weg. Die Nachfrage der ersten Wochen bestätigt, dass die Route einem konkreten Bedürfnis entspricht. Die Flüge für Juni, Juli, September und Oktober sind buchbar, zusätzliche Frequenzen und ein weiterer Ausbau ab 2027 sind in Planung. Die Flüge sind ab sofort über flyvini.com sowie über alle gängigen Reservierungssysteme (GDS) unter dem Airline-Code Q4 buchbar.

Am Montag, 1. Juni startet VINI mit der neuen Direktroute Bern-München, die Strecke wird jeweils montags, mittwochs und freitags bedient und schliesst damit eine seit Jahren bestehende Lücke zwischen den beiden Städten. Die neue Verbindung macht das Reisen zwischen Bern und München deutlich effizienter, bis zu sechs Stunden pro Weg können eingespart werden.

In Bern reicht der Check-in rund 15 Minuten vor Abflug, in München erfolgt die Ankunft direkt am Hauptflughafen in einem separaten Terminalbereich, inklusive kostenfreiem Direkttransfer zur S-Bahn.

Die Route bringt zwei wirtschaftlich vernetzte Regionen näher zusammen: Bern als Standort von Bundesverwaltung, internationalen Unternehmen sowie Forschungs- und Gesundheitsinstitutionen. München als bedeutender europäischer Standort für Technologieunternehmen, Industrie und Forschung.

VINI fliegt verbindlich und nachfrageorientiert

Mit dem Direktflug von Bern nach München erhält die Hauptstadtregion erstmals seit Jahren wieder eine direkte Anbindung. Die aktuelle Buchungssituation zeigt klar, dass dieser Bedarf besteht. Vor diesem Hintergrund orientiert sich der weitere Ausbau von VINI konsequent an den Bedürfnissen der Kundschaft. Das Modell ist bewusst effizienter und nachhaltiger angelegt: Geflogen wird dort, wo messbare Nachfrage vorhanden ist. VINI versteht sich als Air-Mobility-Plattform, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, genau diese Nachfrage ermittelt und so bedarfsorientiert und flexibel planbar macht.

Unternehmen und Geschäftsreisende, welche die Verbindung früh nutzen, tragen direkt zum Ausbau des Angebots bei, sagt der Gründer und CEO Tomislav Lang: «Regionale Direktverbindungen funktionieren dort, wo sie ein konkretes wirtschaftliches Problem lösen. Genau das sehen wir zwischen Bern und München: starke Wirtschaftsstandorte, regelmässige Geschäftsreisen – aber bislang ohne direkte Verbindung.»

Urs Ryf der CEO und Chairman des Flughafens Bern ergänzt: «Die Anbindung an internationale Wirtschaftsräume bleibt ein zentraler Standortfaktor für die Region Bern. Mit der Verbindung nach München erhält die Hauptstadtregion wieder eine direkte Verbindung, die sowohl für Unternehmen und Geschäftsreisende als auch für touristische und private Reisen von grosser Bedeutung ist.»

Flugplan ab 1. Juni 2026

Wochentag Strecke Abflug Ankunft Flugnummer

Montag Bern → München 09:05 10:35 FV/Q4 1101

Mittwoch Bern → München 09:05 10:35 FV/Q4 1101

Freitag Bern → München 18:10 19:40 FV/Q4 1103

Montag München → Bern 06:55 08:25 FV/Q4 1100

Mittwoch München → Bern 06:55 08:25 FV/Q4 1100

Freitag München → Bern 16:00 17:30 FV/Q4 1102

Die Verbindung wird in den Monaten Juni, Juli, September und Oktober 2026 bedient. Die Flüge werden von flYellow, einem Unternehmen der Eichberger Reisen, im Auftrag von VINI durchgeführt.