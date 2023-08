V Australia übernimmt erste Boeing 777-300ER

Das zweimotorige Grossraumflugzeug wurde am Freitag an die Leasing Gesellschaft ILFC übergeben und wird durch V Australia betrieben.

V Australia geht mit seiner ersten Boeing 777-300ER am 27. Februar von Sydney nach Los Angeles an den Start und wird auf dieser Route in direkter Konkurrenz mit dem Airbus A380 von Qantas stehen. V Australia plant bis zu sieben neue Boeing 777-300ER zu mieten und hat die Flugzeuge für 361 Fluggäste in drei Klassen ausgelegt.