Ural Airlines landet im Maisfeld

Notlandung Ural Airlines (Foto: AviaPress)

Ein Airbus A321 musste kurz nach dem Start vom Flughafen Moskau Schukowski in einem Maisfeld notlanden, alle 234 Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Der Airbus A321-211 von Ural Airlines startete am Donnerstagmorgen auf der Startbahn 12 auf dem Flughafen von Moskau Schukowski unter der Flugnummer U6-178 zu einem Inlandflug nach Simferopol auf der Halbinsel Krim. Kurz nach dem Start wurde der A321 von einem Vogelschwarm überrascht, scheinbar sind bei der Kollision mit den Vögeln beide CFM56 Triebwerke ausgefallen. Die Piloten mussten auf einer Höhe von 750 Fuß (230 Meter) den Steigflug abbrechen und sich nach einer Notlandemöglichkeit umschauen. Sie landeten den Airbus dann mit eingezogenem Fahrwerk in einem Maisfeld. Bei der anschließenden Evakuation wurden 10 Passagiere verletzt. Das Flugzeug wurde bei der Notlandung erheblich beschädigt.