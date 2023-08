Unzufriedenheit bei Passagieren wächst

Anders als erwartet verstimmen nicht die erhöhten Tarife und Zuschläge die Kunden, sondern der gebotene Service der Airline Staff, der nachgelassen haben soll.

So sank die Kundenzufriedenheit gemäss Umfragen seit 2007 rapide und liegt nun an ihrem tiefsten Punkt seit drei Jahren. Am besten schnitt JetBlue bei den Low-Cost-Carriern ab, Continental und Alaska erhielten die höchsten Bewertungen unter den Mainline Fluggesellschaften. Die Abnahme der Zufriedenheit bezüglich den sogenannten People Factors, die unter anderem Höflichkeit und Hilfsbereitschaft bei den Reservationen und beim Check-in, sowie während dem Flug selber beinhalten, ist zweimal grösser als die aufgrund der erhöhten Preise entstandene Unzufriedenheit. In dieser unsicheren Lage des Wirtschaftsmarktes mit vermehrten Stellenkürzungen müsse man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter informiert und motiviert seien, denn die Zufriedenheit der Arbeiter habe einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden der Kunden, so Sam Thanawalla von J.D. Power and Associates.