Unterbediente Linien ab der Schweiz

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

„Unserved routes“: Skyscanner-Daten zeigen, welche gefragten Flugstrecken im weltweiten Streckennetz ab den Schweizer Flughäfen fehlen.

Die globale Reise-App Skyscanner hat analysiert, welche Flugstrecken von Schweizer Reisenden stark nachgefragt, jedoch derzeit nicht mit Direktflügen bedient werden. Die Daten zu den sogenannten „Unserved routes“ zeigen, nach welchen Ferienzielen sich Reisende sehnen und wie gross die Nachfrage nach bestimmten Direktflügen ist.*

Top 6 „Unserved routes“ von Schweizer Flughäfen

Routen ab/bis Zürich

1. Denpasar/Bali, Indonesien

2. Manila, Philippinen

3. Sydney, Australien

4. Koh Samui, Thailand

5. Ho Chi Minh City, Vietnam

6. Kuala Lumpur, Malaysia

Routen ab/bis Genf

1. Denpasar/Bali, Indonesien

2. Phuket, Thailand

3. Bangkok, Thailand

4. Cancun, Mexiko

5. Manila, Philippinen

6. Seoul, Südkorea

Die Daten zeigen, dass die meistgesuchte unbediente Flugstrecke bei Schweizer Reisenden im Jahr 2025 ab/bis Zürich sowie Genf Bali in Indonesien ist. Insgesamt lässt sich ein starker Trend für Ziele in Südostasien erkennen, die damit zu den meistgesuchten Flugstrecken gehören, die derzeit nicht per Direktflug bedient werden.

Die Auswertung von Skyscanner zeigt nicht nur die große Nachfrage, sondern bietet Fluggesellschaften und Flughäfen auch die Möglichkeit, bestmöglich auf die Bedürfnisse deutscher Reisender einzugehen. So unterstützt Skyscanner mithilfe der Daten zu beliebten, aber unbedienten Flugstrecken die Branche bei der strategischen Planung der Streckennetze.

Skyscanner-Reiseexpertin Friederike Burge ergänzt: „Die Skyscanner-Daten zu den nicht bedienten Flugstrecken zeigen deutlich, dass Schweizer Reisende von tropischen Ferien träumen. Insbesondere Südostasien ist sehr begehrt. Beliebte Reiseziele sind unter anderem Bali in Indonesien, Manila auf den Philippinen und Thailand – Orte, die bei vielen Menschen auf der Bucketlist stehen.”

*Daten zu Unserved routes basieren auf Suchdaten vom 1. September 2024 bis 1. März 2025 für Abflüge von Januar 2025 bis Dezember 2025 ab der Schweiz