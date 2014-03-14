United zügelt in London Heathrow ins Terminal 2

Ab dem 4. Juni 2014 werden Passagiere von United Airlines in London-Heathrow im neuen Terminal 2 abgefertigt und profitieren dabei von verbesserten Serviceleistungen. United bereitet sich derzeit auf den Umzug ins neue Terminal 2 vor.

Die United Flüge ab Heathrow, die derzeit noch auf die Terminals 1 und 4 aufgeteilt sind, werden dann erstmals seit dem Zusammenschluss von United mit Continental im Jahr 2010 unter einem Dach abgefertigt. United ist die erste Airline, die den Betrieb in Terminal 2 aufnimmt. United Passagiere profitieren bei der Ankunft von schnelleren Wegen zur Passkontrolle und beim Abflug vom unmittelbaren Zugang zu Check-In und Sicherheitskontrollen. Im neuen Terminal wird es mehrere Check-In Möglichkeiten geben: Unkompliziert am Check-In Automaten samt separaten Schaltern für die schnelle Gepäckaufgabe sowie ein betreuter Full-Service Check-In. Den Passagieren steht eine Vielzahl an Shoppingmöglichkeiten, Restaurants und Sitzgelegenheiten in dem hellen und großzügig gestalteten Terminal zur Verfügung.Für Premiumkunden von United stehen zwei neue Lounges in Terminal 2 bereit: der United Club und die United Global First Lounge. Auf über 2.000 Quadratmetern erwartet die Kunden deckenhohe Fenster mit ungehindertem Blick auf die Landebahn, ein kostenfreies Speisen- und Getränkeangebot, W-Lan-Zugang sowie Arbeitsbereiche, Duschkabinen und andere Annehmlichkeiten. Bis Ende 2014 sollen die 22 Fluggesellschaften der Star Alliance, die ebenfalls Heathrow im Flugplan führen, ebenfalls in das Terminal 2 umziehen. United Kunden haben damit noch schnellere und komfortablere Umsteigeverbindungen von und zu Flügen der Star Alliance Partner sowie von Aer Lingus. United führt täglich bis zu 17 Flüge nach London-Heathrow von sechs U.S. Drehkreuzen durch: Chicago, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington Dulles. United bietet damit mehr tägliche Nonstop-Verbindungen als jeder andere US-Carrier.