United wartet ihre Flugzeuge ungenügend

Die Pilotengewerkschaft von United Airlines wandte sich mit einem Brief an die Federal Aviation Administration.

Darin stand, dass vier kürzlich aufgetretene Triebwerkfehler auf die tiefen Wartungsnormen der nur auf Wirtschaftlichkeit bedachten Fluggesellschaft hinweisen könnten. UA will keine Probleme erkennen. „Es gibt nichts Wichtigeres als die Sicherheit unserer Angestellten und Kunden. Die Leistung und Wartung unseres Materials erfüllt alle Sicherheitsvorgaben,“ sagte UA in einer Pressemitteilung. UA verklagte vor kurzen die Gewerkschaft und vier Piloten wegen ihrem Verhalten, das zu hunderten annullierten Flügen geführt habe.