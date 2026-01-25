United wandelt Boeing 787-9 auf Boeing 787-10

United Airlines Boeing 787-10 (Foto: Boeing)

United Airlines hat eine Bestellung über 56 Boeing 787-9 Dreamliner Flugzeuge auf das größere Muster Boeing 787-10 gewandelt.

United Airlines ist eine große Betreiberin der Boeing 787, momentan zählt die US-amerikanische Airline zwölf Boeing 787-8 Dreamliner,48 Boeing 787-9 Dreamliner und 21 Boeing 787-10 Dreamliner in ihrer Flotte. United Airlines hat bei Boeing noch 140 Boeing 787-9 Dreamliner Bestellungen offen. Kürzlich hat die Fluggesellschaft 56 dieser 140 Bestellungen auf das größere Muster Boeing 787-10 umgewandelt, die restlichen 84 Einheiten sollen weiterhin auf der Boeing 787-9 verbleiben. Die Boeing 787-10 bietet bei United Airlines mit total 318 Sitzen 61 Plätze mehr als die mittlere Boeing 787-9 (257 Sitze) und 70 Plätze mehr als die kleinste Boeing 787-8 (243 Sitze) an. Für die ab 2028 beginnenden Auslieferungen der Boeing 787-10 aus diesem Auftrag hat United Airlines noch keinen Triebwerkshersteller festgelegt für die Boeing 787 stellt GE Aerospace und Rolls-Royce Triebwerke her.