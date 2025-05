United vergrößert Lounge in Chicago

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Am Chicago O’Hare International Airport hat United Airlines soeben die komplett neu gestaltete und ausgebaute United Polaris Lounge eröffnet.

Diese ist nun 50 Prozent größer und offeriert auf 2.300 Quadratmetern insgesamt 350 Sitzplätze, ein erweitertes Restaurant, eine zweite Bar, sechs zusätzliche Waschräume, private Areale zum Arbeiten oder Ausruhen sowie liebevoll ausgewählte Ausstattung von Crate & Barrel.

„Unser umfangreiches internationales Streckennetz ist eine der bedeutendsten Stärken von United und unsere United Polaris Lounges sind für Business-Class-Passagiere ein enorm wichtiger Bestandteil ihrer Reise – ganz gleich, ob vor oder nach dem Langstreckenflug“, sagte Aaron McMillan, Managing Director of Hospitality Programs bei United. „Unsere Kunden werden unsere neue Lounge in Chicago lieben, denn sie beinhaltet alles, was sie am meisten schätzen: mehr Platz, mehr Annehmlichkeiten und ein noch vielfältigeres kulinarisches Angebot. Das neue, verbesserte Design wird auch bei zukünftigen Eröffnungen und Renovierungen innerhalb unseres Portfolios an United Polaris Lounges einfließen.“

Noch mehr Hochgenuss

Die neue, zweite Bar ist an die Tradition der Speakeasys (Flüsterkneipen) angelegt und serviert eine erlesene Auswahl an Premiumweinen, Champagnern, wie Laurent-Perrier La Cuvée Brut, und Cocktails inspiriert von der Metropole Chicago. Mehr als 25 dedizierte Sitzplätze stehen nun an den Bars zur Verfügung – United ist damit der einzige US-Carrier, der gleich zwei Full-Service-Bars in einer Business-Class-Lounge anbietet. Nahezu verdreifacht wurde die Größe des Restaurants, wo nun 50 Gäste zum Private-Dining Platz finden. À la carte können sich Reisende beispielsweise auf Crostini mit Prosciutto und Parmesan, Garnelen, Jakobsmuscheln, Risotto mit Frühlingsgemüse und einem Aperol-Spritz-Küchlein freuen. Spezielle Menüs zum Frühstück, Lunch und Dinner mit warmen Speisen sowie einer Vorspeisenstation stehen am Buffet bereit.

Design und Ausstattung regional inspiriert

Das Design der United Polaris Lounge ist inspiriert von der Architektur und einzigartigen Geographie Chicagos. Die kuratierten Kunstwerke – von Fotografien, Zeichnungen bis hin zu Collagen – stammen von neun Künstlern aus Chicago. Geschirr und dekorative Ausstattung kommen von Crate & Barrel. Das in Chicago ansässige internationale Einzelhandelsunternehmen für Möbel und Wohnaccessoires arbeitet zum allerersten Mal mit einer Fluggesellschaft zusammen. Gezielt ausgesuchte, zeitlose Stücke wie das klassische Marin-Geschirr, Utensilien der neuen Kollektion Tuscan Marble sowie exklusive Farbvarianten von Le Creuset setzen neue Maßstäbe in Funktion und Form.

Investitionen in Clubs und Lounges

Mit der Eröffnung der ersten United Polaris Lounge in Chicago 2016 war United die erste US-Fluggesellschaft, die eine Premiumlounge exklusiv für internationale Business-Class-Reisende angeboten hat. Heute finden Passagiere United Polaris Lounges an insgesamt sechs US-Drehkreuzen der Airline. Zudem investiert United verstärkt in die Clubs und Lounges. Seit 2022 wurden neun United ClubSM Standorte eröffnet oder renoviert. 2025 erhält die United Polaris Lounge in Newark ein neues Restaurant und der United Club im B West Terminal in Denver wird erneuert und vergrößert. United plant zudem die Eröffnung eines United Club in Hongkong sowie 2026 einen neuen United Club in San Francisco und den größten United Club der Unternehmensgeschichte in Houston.

