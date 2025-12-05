United und Travelport vereinbaren Zusammenarbeit

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines und Travelport vereinbaren langfristige Partnerschaft, um gemeinsam die Modernisierung des Vertriebs von Flügen zu beschleunigen.

United Airlines und Travelport haben eine langfristig angelegte, strategische Partnerschaft geschlossen und beschreiten damit einen neuen Weg der Zusammenarbeit zwischen einer Fluggesellschaft und einem Multi-Source-Content-Anbieter. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, die Art und Weise, wie Fluggesellschaften und Vertriebspartner miteinander agieren, deutlich zu intensivieren. Teams beider Unternehmen werden hierfür in enger Abstimmung für Reisebüros und Unternehmen neue Möglichkeiten und Funktionalitäten zur Buchung von Flügen sowie verwandte Produkte entwickeln. Travelport wird frühzeitig Zugang zur Roadmap für die Weiterentwicklung der NDC-Technologie bei United erhalten, was es erlaubt, parallel an entsprechenden Lösungen für Reiseberater zu arbeiten.

Die neue Vereinbarung zwischen United und Travelport wird phasenweise ab Anfang 2026 umgesetzt und umfasst vier Bereiche:

Technische Tiefe: United und Travelport werden auf einer technisch deutlich tieferen Ebene als üblich zusammenarbeiten. Eigens zugewiesene Entwicklungsressourcen sollen neue Funktionen für die Vertriebsplattform Travelport+ schaffen.

Schnelle Umsetzung: Über Travelport+ können den Reisebüros und Unternehmenskunden neue Features und Funktionen schneller zur Verfügung gestellt werden.

Priorisierte Zusammenarbeit mit Drittanbietern: United priorisiert die Entwicklung mit Drittanbietern, die ausgesprochen schnell Innovationen umsetzen können, wobei Travelport als besonders wichtiger Strategiepartner gilt.

Extras für die Online-Buchungstools: United wird das Portfolio an Zusatzfunktionen für die Online-Buchungstools (OBT) auf die Deem OBT-Plattform von Travelport übertragen. So wird dort eine Reihe hilfreicher Funktionen verfügbar, von denen die Kunden direkt profitieren, zum Beispiel die Möglichkeit, ungenutzte United-Reiseguthaben zu bündeln, oder die direkte Anmeldung beim Vielfliegerprogramm United MileagePlus®. Die OBT-Extras wird es zudem für Travelport+ geben.

