United und Continental diskutieren über ein mögliches Bündnis

Zwischen den beiden amerikanischen Fluggesellschaften United Airlines und Continental Airlines Inc. sind momentan Gespräche über die Bildung einer Allianz im Gange.

Durch ein Bündnis zwischen den beiden Fluggesellschaften könnten die Vorteile einer Zusammenarbeit erzielt werden, ohne dass ein Firmenzusammenschluss getätigt werden muss. Continental lehnte einen solchen Firmenzusammenschluss letzten Monat ab. Durch eine Allianz könnten nun trotzdem gewisse Geschäftsbereiche der beiden Gesellschaften vorteilhaft kombiniert werden.

Bei United sind jedoch immer noch Verhandlungen im Gange, die auf einen Zusammenschluss mit der US Airways Group Inc. hinzielen. Laut einer involvierten Person, die aber nicht befugt ist, über die Angelegenheit zu sprechen und daher anonym bleiben will, wird Continental jedoch nur eine der beiden möglichen Verbindungen, das heisst entweder mit United oder der US Airways Group, weiter verfolgen.