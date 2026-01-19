United startet Vorbestellung frischer Economy-Mahlzeiten

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Das neue Angebot bei United Airlines gilt auf allen Strecken ab rund 2.000 Kilometern innerhalb der USA, nach Kanada, Mexiko sowie in die Karibik und unterstützt nachhaltigere Catering-Prozesse.

United Airlines erweitert das Bordverpflegungskonzept und ermöglicht Gästen künftig, frische Mahlzeiten in der United Economy® bereits vor Abflug zu bestellen. Bequem über die mobile App oder die Webseite der Airline lassen sich beispielsweise Burger und Sandwiches im Vorfeld ordern. Ziel ist es, Passagieren mehr Auswahl und Verlässlichkeit zu bieten, zugleich Abläufe in der Bordverpflegung zu optimieren und Ressourcen effizienter einzusetzen. United rechnet dadurch mit einer jährlichen Einsparung von mehr als 45.000 Kilogramm an Lebensmittelabfällen.

Das neue Angebot gilt für Flüge mit einer Distanz ab knapp 2.000 Kilometern innerhalb der USA sowie nach Kanada, Mexiko und in die Karibik. Ab dem 1. März 2026 können per Vorbestellung frische warme und kalte Speisen in der Economy Class erworben werden. Die beliebten United-Snackboxen sowie verpackte Kleinigkeiten und Getränke bleiben auch ohne vorherige Order an Bord erhältlich. Im Laufe des Sommers soll das Angebot weiter ausgebaut und um hochwertige Salate, Gourmet-Sandwiches und Wraps ergänzt werden. Zudem kündigt United exklusive Premium-Getränkeoptionen an, die zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ausschließlich per Vorbestellung verfügbar sein sollen. Erste Erfolge zeigten sich bereits bei der Einführung eines solchen Systems 2021 in den Premiumkabinen von United: Die Zufriedenheit der Passagiere auf Inlandsflügen stieg um nahezu 40 Prozent.

„Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und mehr Auswahl für unsere Gäste investieren wir kontinuierlich in die Weiterentwicklung unsers Essens- und Getränke-Angebots an Bord“, sagt Aaron McMillan, Managing Director of Hospitality Programs bei United Airlines. „Die Vorbestellung ist eine Win-win-Situation. Unsere Kunden wissen, dass ihre Wunschmahlzeit verfügbar ist, unsere Catering-Partner können präziser planen und gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen.“

Die Vorbestellung ist ab fünf Tage bis spätesten 24 Stunden vor Abflug möglich. In der United-App werden Reisende automatisch benachrichtigt, sobald die Option für ihren Flug freigeschaltet ist. Zum aktuellen Angebot zählen unter anderem der Steakhouse Burger, Tacos al Pastor, eine Käse-&-Früchte-Variation sowie weitere herzhafte und süße Snacks.

Mehr Informationen gibt es unter united.com.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

