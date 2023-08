United setzt weiter auf Travelport

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Travelport und die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines setzen ihre langjährige enge Vertriebspartnerschaft fort.

Die jetzt unterzeichnete Vereinbarung mit einer Laufzeit über mehrere Jahre gewährleistet weltweit allen Reisebüros, die mit Travelport arbeiten, Echtzeitzugriff auf das umfangreiche Flugangebot von United einschließlich zahlreicher Produkte und Services.

Darüber hinaus wird Travelport weiterhin die NDC-Strategie von United unterstützen, um Reisebüros ein hochmodernes Buchungserlebnis mit noch einfacherem, intuitivem Zugriff auf die Leistungen der Fluglinie zu ermöglichen. Nach dem vor einigen Monaten erfolgten Pilot-Rollout werden voraussichtlich noch in diesem Monat weltweit alle Reisebüros via Travelport die Option erhalten, NDC-Content von United zu nutzen. Sie können dann völlig unkompliziert nach Angeboten aus dem NDC-Portfolio der Airline suchen, diese miteinander vergleichen und buchen. Auch das weitere Bearbeiten wird möglich sein. So lassen sich beispielsweise nachträglich Änderungen an den Buchungen vornehmen oder diese stornieren.

Reisebüros, die bereits mit der neuen Plattform Travelport+ arbeiten, erhalten sogar noch mehr Möglichkeiten. Ihnen stehen weitere United-Inhalte, insbesondere zusätzliche Tarife und Angebote, zur Verfügung – alles gebündelt an einem Ort und dank Content Curation Layer (CCL) mit zusätzlicher Power. Eine leistungsstarke künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen sorgen dafür, dass die manuellen Eingaben von Reisebüromitarbeitern auf ein Minimum reduziert werden. Bei Suchanfragen erhalten sie darüber hinaus noch schneller die Ergebnisse, die zudem relevanter und viel genauer sind.

„Für uns steht die Unterstützung des Reisevertriebs mit modernsten Tools im Fokus, weshalb wir Reisebüros den Zugang zu neuen Content-Quellen wie NDC erleichtern. So profitieren sie nachhaltig von unserer Partnerschaft mit United Airlines, indem wir ihnen ein optimales Buchungserlebnis mit einfachstem Zugang zu den dynamischen Angeboten und Zusatzleistungen gewähren“, erläutert Jason Clarke, bei Travelport der Chief Commercial Officer for Travel Partners. „Unsere ausgereifte NDC-Lösung unterstützt den Reisevertrieb mit einer Komplettlösung, die weit über das einfache Buchen hinausgeht. Selbst von unterwegs können Reisebüromitarbeiter Änderungen am Reiseplan vornehmen und zugleich ihren Kunden einen Top-Service bieten.“

„Die geplante Freischaltung des NDC-Contents von Star-Alliance-Gründungsmitglied United Airlines ist für unsere Reisebüropartner in den deutschsprachigen Ländern von grosser Bedeutung“, betont Dieter Rumpel, Travelports Managing Director Germany, Austria & Switzerland. „United ist zudem der führende US-Carrier auf den Transatlantikstrecken mit dem umfassendsten Flugangebot ab Deutschland und der Schweiz in die USA mit bis zu 168 Flügen pro Woche im laufenden Sommer ab Frankfurt, München, Berlin, Zürich und Genf.“

Die NDC-Inhalte von United Airlines werden über Travelport voraussichtlich im Laufe des August 2023 allen angeschlossenen Reisebüros in den USA, Europa, Nahost und Afrika zur Verfügung stehen. Die Reisebüros in Südamerika und den übrigen Ländern folgen in den anschließenden Wochen.