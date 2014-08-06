United setzt auf größere Boeing 787-10

United Airlines hat über eine reguläre Börsenveröffentlichung den Wechsel von sieben verbleibenden Boeing 787-8 auf die längste Dreamliner Version bekanntgegeben.

Die Vertragsnachverhandlungen konnten mit Boeing im Juli abgeschlossen werden. Sieben der acht noch offenen Boeing 787-8 Aufträge wurden in Boeing 787-10 gewechselt. Die sieben Boeing 787-8 Maschinen hätten zwischen 2017 und 2018 an United ausgeliefert werden sollen, anstatt der kürzesten Variante werden nun ab 2018 Boeing 787-10 übernommen.

Der United Airlines Dreamliner Auftrag unterteilt sich jetzt auf 12 Boeing 787-8, 26 Boeing 787-9 und 27 Boeing 787-10. United Airlines hat bei Boeing insgesamt 65 Dreamliner plus zehn Optionen auf diese Maschine gezeichnet.