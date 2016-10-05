United setzt auf Washington Dulles International Airport

United Airlines hat neuen Vertrag mit Washington Dulles International Airport geschlossen. „Flughafen spielt auch in Zukunft eine wichtige Rolle im weltweiten Streckennetz von United“.

Der US-Bundesstaat Virginia und United Airlines haben eine langfristige Vereinbarung zur Nutzung des Flughafens Washington Dulles International Airport geschlossen, der auf dem Hoheitsgebiet von Virginia liegt. Das internationale Drehkreuz an der US-Ostküste ist einer der wichtigsten Gateways Amerikas, von dem aus United täglich über 200 Flüge zu 100 Destinationen bietet. Der neue Kooperationsvertrag läuft bis zum Jahr 2024 und ermöglicht United weitere Expansion mit Flügen zu Zielen im In- und Ausland. Aus Deutschland heraus wird der Airport mit dem Kürzel „IAD“ ab Frankfurt und München bis zu sechsmal täglich nonstop von United und dem Partner Lufthansa bedient. Er ist zugleich das große Gateway für die Capital Region USA, die Hauptstadtregion Amerikas mit Washington, DC, Virginia und Maryland, die jährlich von rund 180.000 Deutschen besucht wird.

„Die neue Vereinbarung ist ein wichtiges Element zur Sicherung der großen Wirtschaftskraft Nord-Virginias sowie des Flugverkehrs zu unserem gesamten Staat“, sagte Virginias Gouverneur Terry McAuliffe zu der Vereinbarung zwischen der Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA), die neben Dulles auch den nationalen Ronald Reagan Airport in Washington, DC betreibt. Beide Flughäfen erreichten jährlich über 44 Millionen Passagiere.

„Wir freuen uns auf die weitere Partnerschaft mit Virginia und der erklärten Absicht des Staates, die Wettbewerbsfähigkeit von Dulles auch künftig weiter zu stärken. Wir sind stolz, dass wir einen Beitrag zur Wirtschaft im Großraum Washington, DC leisten können. Dulles wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Streckennetz von United spielen“, so Oscar Munoz, Chief Executive Officer von United Airlines.

Weitere Informationen über die US-Hauptstadt Washington, DC sowie die angrenzenden Bundesstaaten Maryland und Virginia, die zusammen das Reiseziel Capital Region USA bilden, gibt es im Internet unter www.capitalregionusa.de zu finden.