United schließt erste Ausbaustufe des Pilotentrainingszentrums in Denver ab

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines hat in Denver die erste Phase des Ausbaus des weltweit größten Pilotentrainingszentrums abgeschlossen, das nunmehr acht Gebäude auf rund 65.000 Quadratmetern umfasst.

Gemeinsam mit CAE, einem kanadischen Hersteller von Flugsimulatoren und Anbieter von Trainingslösungen für die Luftfahrt, hat die Fluggesellschaft seit 2022 40 neue Trainingsgeräte in Betrieb genommen. Insgesamt stehen nun 86, davon 52 Full-Motion-Flugsimulatoren und 34 stationäre Geräte, zur Verfügung.

Damit können täglich bis zu 860 Piloten trainiert werden. Angesichts von aktuell rund 18.000 aktiven Piloten und weiterem Wachstum plant United bereits die nächste Erweiterung. Der Baubeginn ist auf einer schon 2023 erworbenen Fläche nahe dem Denver International Airport für 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme wird 2030 erwartet.

Simulatoren im United Airlines Pilotentrainingszentrums Denver (Foto: United Airlines)

Das Trainingszentrum liegt im Stadtteil Central Park in Denver und ist an 362 Tagen im Jahr rund um die Uhr in Betrieb, was pro Jahr mehr als 32.000 Übungseinheiten ermöglicht. Seit 2016 hat United insgesamt 370 Millionen US-Dollar in die Ausbildungsstätte investiert, davon 145 Millionen US-Dollar in das 2024 eröffnete Gebäude. Alle United-Piloten absolvieren dort ihre Erstqualifikation sowie alle neun Monate ein Auffrischungstraining.

Denver ist das am schnellsten wachsende Drehkreuz von United: Seit 2021 hat die Airline dort knapp eine Milliarde US-Dollar in die Hand genommen, unter anderem für zusätzliche Gates, moderne United Clubs und eine neue Check-in-Lobby.

Seit dem Start der Wachstumsstrategie „United Next“ 2021 hat United mehr als 9.500 Piloten eingestellt, davon allein 700 im laufenden Jahr 2026.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.