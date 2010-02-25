United schliesst Boeing 787 Bestellung ab

Boeing und United Airlines schlossen den Kaufvertrag über 25 Boeing 787-8 Dreamliner Verkehrsflugzeuge ab.

Die Bestellung wurde durch United Airlines bereits im Dezember 2009 bekannt gemacht. Neben den 25 Festbestellungen hat United Airlines auch die Möglichkeit zum Kauf von weiteren 50 Einheiten im Vertrag eingeschlossen. Die Dreamliner Bestellung entspricht einem Marktwert von 4,2 Milliarden US Dollar. Über den Zeitpunkt der Auslieferungen schwieg sich Boeing bisweilen aus, United wird mit den Dreamliner ihre älteren Boeing 767 und Boeing 747 Maschinen ersetzen.