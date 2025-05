United präsentiert neue Dreamliner-Kabine

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit United Elevated hat United Airlines ein innovatives Service- und Komfortkonzept für die neuen Boeing 787-9 Dreamliner vorgestellt, die die Fluggesellschaft künftig in Dienst stellt.

United will damit das Premiumprodukt US-amerikanischer Airlines auf internationalen Strecken auf ein noch höheres Niveau anheben. Unter anderem wird es an Bord dieser Maschinen zwei Business-Class-Angebote, die größte Anzahl an Premiumplätzen in der Flotte, ein Amuse-Bouche mit Kaviar, Starlink-Internet und größere 4K OLED-Bildschirme geben.

Exklusives in den neuen United Polaris Studio Suiten

Ganz vorne im Flugzeug erwarten die Gäste in den neuen Boeing 787-9 Dreamliner von United künftig die United Polaris Studio Suiten. Diese sind nicht nur um 25 Prozent größer als die Standardplätze in United Polaris, sie erhalten auch eigene Türen für mehr Privatsphäre, bequeme Sitzbänke mit Samtkissen für Mitreisende, kabellose Lademöglichkeiten, Bluetooth und 27 Zoll große 4K OLED-Monitore. Zudem freuen sich die Fluggäste über ein erweitertes Speisenangebot, ein Amuse-Bouche mit Ossetra-Kaviar, neue Amenity Kits mit Luxus-Hautpflegeprodukten von Perricone MD, geräuschreduzierende Meridian-Kopfhörer, einen Hoodie-Pyjama und Slipper sowie edle Bettwäsche von Saks Fifth Avenue mit Tagesdecke, Bettdecke, großem Kopfkissen und einem kühlenden Gelkissen.

United Airlines Polaris Studio Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Zusätzlicher Komfort in United Polaris

Auch United Polaris wird aufgewertet, unter anderem mit eigenen Gleittüren und neuen 4K OLED-Monitoren (19 Zoll). Die Sitze selbst sind noch komfortabler und liegen alle am Gang. Die Gäste haben zudem die Option, einen Platz zu wählen, der mehr in Richtung Fenster, ins Kabineninnere oder zum Gang zeigt. Abtrennungen sorgen für eine Abschirmung des persönlichen Bereichs. Eine neue, erweiterte Auswahl gibt es zudem auf dem beliebten Eiswagen, wobei Vanilla Bean, der unangefochtene Liebling vieler Passagiere, selbstverständlich erhalten bleibt.

Das neue United-Elevated-Konzept beinhaltet eine Neugestaltung der gesamten Kabine für einen noch größeren Wohlfühlfaktor in der B787-9. Davon profitieren auch die übrigen Serviceklassen. In United Premium Plus erhalten die Sitze verstellbare Abtrenner mit integrierter Leselampe für mehr Privatheit, einen Cocktailtisch aus Quarzit, kabellose Ladeoptionen, Halter für Kopfhörer und Wasserflaschen sowie 4K OLED-Bildschirme (16 Zoll). Auch die United Economy® Kabine wird mit Bluetooth sowie den mit 13 Zoll größten Bildschirmen ausgestattet, die es weltweit in den Rücklehnen in Economy gibt (ebenfalls 4K OLED).

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner Champagner Service (Foto: United Airlines)

„Indem wir auf unseren Flügen über den Atlantik und den Pazifik unser Produkt, insbesondere im Premium-Bereich, weiter aufwerten, wollen wir unseren Gästen zusätzliche Anreize bieten, sich für United zu entscheiden“, betont Andrew Nocella, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei United Airlines. „Wir wollen uns permanent verbessern und uns zugleich immer deutlicher von anderen Airlines unterscheiden. Entsprechend sehen wir diese Investitionen auch als eine wichtige Grundlage für kontinuierliches Wachstum in den kommenden Jahren.“

Deutlich mehr Premiumplätze

Die ersten B787-9, in denen United Elevated zu erleben ist, bieten insgesamt 99 Premiumplätze – deutlich mehr als bislang:

8 United Polaris Studio Suiten

In den ersten beiden Reihen, 1-2-1-Konfiguration

56 Plätze in United Polaris

14 Reihen, 1-2-1-Konfiguration

35 Plätze in United Premium Plus

5 Reihen, 2-3-2-Konfiguration

33 United Economy Plus Plätze und 90 in United Economy

15 Reihen, 3-3-3-Konfiguration

Zum Vergleich: Aktuell sind die Maschinen vom Typ B787-9 bei United mit 48 Plätzen in United Polaris, 21 in United Premium Plus, 39 in United Economy Plus und 149 in United Economy ausgestattet.

Exquisiter Genuss von Tapas bis Champagner

Weitere Verbesserungen plant United beim Angebot von Speisen und Getränken. Allein in diesem Bereich hat die Airline in diesem Jahr bereits mehr als 150 Millionen US-Dollar investiert. So reicht United zum Kaviar in den United Polaris Studio Suiten einen Rosé-Champagner von Laurent-Perrier und präsentiert in den neugestalteten Dreamliner einen Selbstbedienungsservice mit hochwertigen Snacks, den alle Polaris-Gäste ergänzend zu den am Platz servierten Mahlzeiten nutzen können. Auch kann man sich zwischen den Mahlzeiten Tapas an den Platz bringen lassen. Optimiert wird zudem das Speisenangebot in United Economy mit drei verschiedenen Hauptgängen, neuen Desserts sowie Appetizern.

Zudem ist im Flugzeug schnelles Starlink-WLAN verfügbar, das unabhängig von der Flugroute eine durchgängig stabile Internetverbindung während des Fluges gewährleistet und das Mitglieder des United MileagePlus Vielfliegerprogramms kostenfrei nutzen können.

Erste Flüge ab Anfang 2026 von San Francisco nach London und Singapur

United plant die Indienststellung der ersten B787-9 mit dem neuen Elevated-Konzept bis Ende des laufenden Jahres. Ab Anfang 2026 sollen dann ab San Francisco die ersten Flüge nach London und Singapur stattfinden. Insgesamt will United bis 2027 rund 30 dieser Flugzeuge einflotten.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.