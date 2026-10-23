United präsentiert Starlink Tracker

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Starlink mit durchgehender „Gate to Gate“-Konnektivität ist bereits in rund 650 United-Airlines Flugzeugen verfügbar, die Umrüstung soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

United Airlines baut zügig die Verfügbarkeit von Starlink-WLAN innerhalb der Flotte aus, sodass bereits auf fast jedem zweiten Flug dieses Angebot genutzt werden kann. Damit Passagiere im Vorfeld ihres Fluges wissen, ob es Starlink an Bord geben wird, hat United jetzt auf der Website den Starlink Tracker freigeschaltet. Hier lässt sich ab zwei Tagen vor der Reise anhand der Flugnummer prüfen, ob das schnelle Internet mit durchgehender „Gate to Gate“-Konnektivität zur Verfügung steht.

Aktuell sind rund 650 United-Flugzeuge mit Starlink ausgestattet – mehr als bei jeder anderen Airline weltweit – und kann damit pro Tag von über 250.000 Passagieren auf mehr als 2.500 Flügen genutzt werden. Pro Woche installiert United Starlink in etwa 20 weiteren Maschinen, so dass voraussichtlich bis Ende 2027 die gesamte Flotte damit ausgerüstet sein wird. Der Starlink Tracker informiert auch über diese Entwicklung.

Seit der ersten Installation in einem Flugzeug hat United bis heute mehr als 37,7 Millionen Passagiere auf weit über einer halben Million Flügen mit Starlink an Bord befördert. Dabei haben sich rund 14 Millionen Geräte mit dem Internet über den Wolken verbunden.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.