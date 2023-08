United präsentiert Retro Airbus

Zu ihrem 85sten Bestehen hat United Airlines einer ihrer Airbus A320 Maschinen in die klassischen Farben der 1970er Jahre umlackiert.

Die Maschine im Retro Kleid trägt den Taufnamen Friend Ship. United Airlines ging vor 85 Jahren am 6. April 1926 an den Start und gehört heute zu den bedeutendsten Fluggesellschaften auf unserer Welt. Die Gesellschaft transportierte am Anfang unter dem Namen Varney Air Service Luftfracht und wurde ab 1933 auf United Airlines umbenennt. Der Airbus A320 im neuen alten Kleid wird in den nächsten Tagen alle grossen United Airlines Drehscheiben in den USA anfliegen.