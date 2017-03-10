United präsentiert Februarzahlen

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Februar 2017 insgesamt 9,868 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem leichten Minus von 0,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar wurde die Kapazität um 0,4 Prozent auf 18,186 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, die Nachfrage hat sich um 0,8 Prozent auf 13,952 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,3 Prozentpunkte auf 76,7 Prozent.

Bei der Fracht schnellte die Nachfrage um 20,4 Prozent auf 235 Millionen Tonnenmeilen hinauf.

Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 143,177 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

United Airlines hat sich 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der grössten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American und Delta die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA.

United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte mit rund 700 Verkehrsflugzeugen.