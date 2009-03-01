United nimmt Flüge nach Chicago wieder auf

United Airlines will ab Juni wieder direkt von Spokane International Airport nach Chicago fliegen.

Sieben Monate nachdem die Airline den Direktflug nach Chicago O Hare International Airport aufgrund der hohen Treibstoffpreise aus ihrem Angebot streichen musste, kündigt United nun die Wiederaufnahme des Dienstes an. Vorerst soll die Destination ab dem 4. Juni 2009 für die Sommersaison wieder eingeführt werden. Sollte der Ticketverkauf stabil bleiben, könne diese Frist noch verlängert werden. Die Flüge sollen von Shuttle America mit Embraer Jets betrieben werden. Vor zwei Wochen hatte United die Wiederaufnahme von San Francisco in den Flugplan bekannt gegeben.



